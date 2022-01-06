МВД Казахстана заявило о 8 убитых силовиках и сотнях раненых
В ходе акции протестов и последующих беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана. Кроме того, еще 317 силовиков получили ранения.
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В ведомстве заявили, что «от рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей» и что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами.
Как ранее сообщали Власти:
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В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.
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Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.
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В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.
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Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».