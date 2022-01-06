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07:16 06 Января 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

МВД Казахстана заявило о 8 убитых силовиках и сотнях раненых

В ходе акции протестов и последующих беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

МВД Казахстана сообщило о жертвах среди силовиков

Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана. Кроме того, еще 317 силовиков получили ранения.

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В ведомстве заявили, что «от рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей» и что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами.

Как ранее сообщали Власти:

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Тэги: Казахстан, протесты
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