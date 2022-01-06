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08:02 06 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих

Полиция Алматы заявила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства, десятки нападавших ликвидированы.

Нападавшие якобы пытались захватить здание МВД

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на представителя департамента полиции Алматы Салтанаты Азирбек.

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По его словам, в настоящее время личности погибших идентифицируются.

«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — сказала Азирбек.

Ранее сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты», на площади Республики произошла перестрелка.

Позднее военные покинули площадь и не оставили «никакого оцепления».

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Тэги: Казахстан, протесты
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