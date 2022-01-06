Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих
Полиция Алматы заявила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства, десятки нападавших ликвидированы.
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на представителя департамента полиции Алматы Салтанаты Азирбек.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, в настоящее время личности погибших идентифицируются.
«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — сказала Азирбек.
Ранее сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты», на площади Республики произошла перестрелка.
Позднее военные покинули площадь и не оставили «никакого оцепления».
Как ранее сообщали Власти:
-
В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.
-
Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.
-
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.
-
В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.
-
Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».