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10:25 06 Января 2022 Просмотров 181   КомментариевКомментарии

Пожар в доме в Филадельфии: погибло 8 детей и 4 взрослых

Пожар начался в 6:30 утра в трехэтажном кирпичном доме в жилом районе Фэрмаунт, к северо-западу от центра города.

Пожар удалось потушить менее чем за час.

Об этом сообщает U. S. News.

Пожар удалось потушить менее чем за час. Восемь детей и четверо взрослых были найдены мертвыми. Пожарным удалось спасти из горящего здания одного ребенка, но позже он скончался.

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Как отмечает издание, этот пожар был самым смертоносным в городе за более чем столетие.

Причина пожара не установлена.

Сгоревший дом был государственным жилищем. По официальным данным, в двух квартирах проживало 26 человек.

«Это было ужасно. Я живу здесь уже 35 лет, и это, наверное, один из самых страшных пожаров, на которых я когда-либо был», – сказал Крейг Мерфи, заместитель комиссара пожарной охраны.

Ранее Власти писали, что 27 человек погибли при пожаре, охватившем психиатрическую клинику в японском городе Осака.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, пожар, дети
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