Пожар в доме в Филадельфии: погибло 8 детей и 4 взрослых
Пожар начался в 6:30 утра в трехэтажном кирпичном доме в жилом районе Фэрмаунт, к северо-западу от центра города.
Об этом сообщает U. S. News.
Пожар удалось потушить менее чем за час. Восемь детей и четверо взрослых были найдены мертвыми. Пожарным удалось спасти из горящего здания одного ребенка, но позже он скончался.
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Как отмечает издание, этот пожар был самым смертоносным в городе за более чем столетие.
Причина пожара не установлена.
Сгоревший дом был государственным жилищем. По официальным данным, в двух квартирах проживало 26 человек.
«Это было ужасно. Я живу здесь уже 35 лет, и это, наверное, один из самых страшных пожаров, на которых я когда-либо был», – сказал Крейг Мерфи, заместитель комиссара пожарной охраны.
Ранее Власти писали, что 27 человек погибли при пожаре, охватившем психиатрическую клинику в японском городе Осака.