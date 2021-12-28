Во Франции новый COVID-рекорд: более 300 тыс заболевших в сутки

Во Франции за последние 24 часа было выявлено 332252 случая заражения – это рекорд. В среду, 5 января, больницы приняли 2483 новых пациента с COVID-19.

5 миллионов французов еще не сделали прививки.



Об этом сообщает Le Figaro.

В то же время в больницах было зарегистрировано 246 смертей. Таким образом всего от коронавируса за время пандемии во Франции умерло 124809 человек.

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Как сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран во время дебатов в Национальной ассамблее, почти 66 тысяч человек сделали прививки в среду, 5 января, что является рекордом с 1 октября.

Депутаты французского парламента обсуждали законопроект о санитарных пропусках. Главная цель законопроекта – стимулировать 5 миллионов невакцинированных французов сделать прививки. Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он так разгневал противников вакцинации, что несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах.

Ранее Власти писали, что на юге Франции обнаружили новый вариант коронавируса – предположительно, его привезли из африканского Камеруна.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Франция, коронавирус, пандемия COVID-19