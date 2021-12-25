НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:00 06 Января 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

На Тернопольщине перевернулся бензовоз и заблокировал движение по международной трассе

В трассе в Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином.

Из восьми близлежащих домов была проведена эвакуация жителей

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области. ДТП произошло вечером 5 января, в районе поселка Нагирянка.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На международной трассе М-19 «Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече» перевернулся бензовоз. В результате ДТП цистерна была разгерметизирована, а находящееся в ней топливо вылилось на дорогу.

Место происшествия

Прибывшие на место спасатели для предотвращения возникновения пожара и детонации топлива залили место происшествия смесью пеной и песка.

Из восьми близлежащих домов была проведена эвакуация жителей, спасатели вывели на улицу около 10 человек. Также на всякий случай было отключено электроснабжение близлежащих улиц.

Сотрудники ГСЧС опустошили бензовоз, перекачав все оставшееся горючее в резервную цистерну.

Работа спасателей

Всего на месте происшествия работало 20 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Как ранее сообщали Власти, под Львовом перевернулась 20-тонная автоцистерна с глицерином.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, бензовоз, ГСЧС, тернопольская область, автоцистерна
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.12.2021 11:30
В Зимбабве пассажирский автобус столкнулся с бензовозом
ТОР
09.12.2021 14:20
ДТП с маршруткой на Тернопольщине: двое погибших, семеро пострадавших
ТОР
03.12.2021 13:35
Под Винницей перевернулась цистерна с аммиаком
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим

11:11 Мир

Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров

08:36 Мир

Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих

08:02 Мир

Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан

06:29 Мир

Вторглись бандформирования: президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ

06:15 Мир

Потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид

22:32 Мир

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

23:46 Мир

COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

21:43 Мир

Не вписался в поворот: под Броварами Lexus протаранил два забора и врезался в дом

12:59 Украина

Новости | NetGameSlots.com