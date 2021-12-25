На Тернопольщине перевернулся бензовоз и заблокировал движение по международной трассе

В трассе в Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином.

Из восьми близлежащих домов была проведена эвакуация жителей



Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области. ДТП произошло вечером 5 января, в районе поселка Нагирянка.

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На международной трассе М-19 «Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече» перевернулся бензовоз. В результате ДТП цистерна была разгерметизирована, а находящееся в ней топливо вылилось на дорогу.

Прибывшие на место спасатели для предотвращения возникновения пожара и детонации топлива залили место происшествия смесью пеной и песка.

Из восьми близлежащих домов была проведена эвакуация жителей, спасатели вывели на улицу около 10 человек. Также на всякий случай было отключено электроснабжение близлежащих улиц.

Сотрудники ГСЧС опустошили бензовоз, перекачав все оставшееся горючее в резервную цистерну.

Всего на месте происшествия работало 20 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Как ранее сообщали Власти, под Львовом перевернулась 20-тонная автоцистерна с глицерином.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, бензовоз, ГСЧС, тернопольская область, автоцистерна