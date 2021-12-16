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12:46 06 Января 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

В Донецкой области полицейский украл 12 тыс гривен у покойника

Полицейский находясь на вызове похитил банковскую карту у умершего человека.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-полицейского

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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В Славянске 25-лентнему бывшему работнику полиции сообщили подозрение в совершении кражи по предварительному сговору группой лиц.

Согласно версии следствия, работник полиции находясь в составе следственно-оперативной группы, прибыл на вызов по факту смерти 59-летнего мужчины.

Находясь в доме погибшего, сотрудник полиции увидел банковскую карту покойника и присвоил ее себе. Впоследствии полицейский воспользовался картой, похитив с нее 12 тысяч гривен.

После совершения преступления обвиняемый уволился из органов полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-полицейского.

Как ранее сообщали Власти, в октябре нардепам раздали 3 млн грн на жилье.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: кража, полиция, Славянск
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