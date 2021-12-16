В Донецкой области полицейский украл 12 тыс гривен у покойника
Полицейский находясь на вызове похитил банковскую карту у умершего человека.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
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В Славянске 25-лентнему бывшему работнику полиции сообщили подозрение в совершении кражи по предварительному сговору группой лиц.
Согласно версии следствия, работник полиции находясь в составе следственно-оперативной группы, прибыл на вызов по факту смерти 59-летнего мужчины.
Находясь в доме погибшего, сотрудник полиции увидел банковскую карту покойника и присвоил ее себе. Впоследствии полицейский воспользовался картой, похитив с нее 12 тысяч гривен.
После совершения преступления обвиняемый уволился из органов полиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-полицейского.
Как ранее сообщали Власти, в октябре нардепам раздали 3 млн грн на жилье.