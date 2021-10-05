Скандал «Большого шлема»: первую ракетку мира не пустили в Австралию без прививки от ковида

Решение по Джоковичу вызвало удивление и у самих игроков, и у многих австралийцев, так как великий теннисист получил медицинское освобождение от прививки.

Новак Джокович будет отправлен домой из Австралии, не предоставив достаточноь документов по медотводу от ковидной прививки



Первой ракетке мира Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за отказа предоставить соответствующую документацию для исключения из мандата страны на вакцину COVID-19, так сообщили вчера, в среду, 5 января, пограничные силы Австралии.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Неграждане, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», – говорится в заявлении пограничников. Правительственные чиновники Австралии ссылаются на то, что члены команды Джоковича допустили ошибку, запросив тип визы, который не полагается обладателям медицинского освобождения от вакцинации от коронавируса, выяснилось, что для тех, кто получил медицинское исключение от вакцинации, требуется особая виза.

«Если эти свидетельства окажутся недостаточными, то с ним поступят так же, как с любым другим человеком, – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон журналистам. – Для Новака Джоковича не должно быть никаких специальных правил, никаких!»

По прибытии в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии, турнир, который он выигрывал девять раз из 20 своих рекордных титулов «Большого шлема», Джокович провел большую часть ночи среды, 5 января, допрашиваемый офицерам-пограничниками. Так же сообщается, что Джокович подаст апелляцию в австралийские суды, но неясно, каковы его шансы на отмену решения. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что виза Джоковича была отменена, заявив, что «правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не нарушает эти правила.»

Хотя официальные лица Открытого чемпионата Австралии по теннису заявили, что Джокович был одним из немногих людей, прибывших на мероприятие, получивших медицинские льготы (игроки, тренеры, вспомогательный персонал и т. д.), он стал «горячей точкой» как для критики, так и в поддержку.

Организаторы турнира сообщили, что медицинские исключения были обработаны анонимно независимой группой медицинских экспертов. Поэтому неясно, на каких основаниях Джокович подавал заявление о предоставлении льготы. Одной из возможных причин может быть инфекция COVID-19 в течение последних шести месяцев, но большинство причин, разрешенных австралийским правительством, – это серьезные заболевания, которые, вероятно, не повлияют на одного из лучших спортсменов мира.

По данным ATФ, 95 из 100 лучших игроков рейтинга были вакцинированы. Один из тех, кто этого не сделал, американец Теннис Сандгрен не приехал, несмотря на то, что дважды был четверть финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Джокович, который в течение нескольких месяцев избегал прямого ответа, был ли он вакцинирован, в прошлом был откровенным антивакцинатором. Вспомнили ему и об одном неприятного инцидента в первые дни пандемии - Джокович вел прямую трансляцию в Instagram, которая помогла продвинуть компанию по производству травяных добавок, основатель которой утверждал, что эмоции могут изменять молекулярную структуру воды. Сэм Грот, бывший игрок ATP Tour из Австралии, написал в колонке для Melbourne Herald Sun, что Джокович «смеялся в лицо викторианцам».

Нынешняя австралийская ракетка № 1 Алекс де Минаур выглядел ошеломленным, когда его спросили о ндопуске Джоковича на турнир: «Я просто думаю, что это очень интересно», – сказал он. «Это все, что я собираюсь сказать».

Теперь, когда Джоковича, вероятно, депортируют, обратная реакция будет и с другой стороны. Президент Сербии Александр Вучич незадолго до принятия решения опубликовал фотографию Джоковича в своем аккаунте в Instagram, заявив, что он разговаривал с самым опытным спортсменом своей страны и что Сербия «будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду».

Чемпионата Australian Open стартует в Мельбурне 17 января. Мельбурн во время пандемии подвергался суровым мерам по борьбе с COVID: 260 с лишним дней блокировок и ограничений на передвижение внутри страны, требующих специального разрешения. Штат Виктория в настоящее время полностью вакцинирован более чем на 90%.

Ранее Власти писали, что Джокович в третий раз подряд выиграл Уимблдон.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Новак Джокович, первая ракетка, Большой шлем