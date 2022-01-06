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16:12 06 Января 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Спикер Верховной Рады Стефанчук во второй раз заболел COVID-19

Спикер ВР Руслан Стефанчук повторно заболел коронавирусом.

Спикер ВР также попросил всех с кем он контактировал сдать тест на COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, чувствует он себя нормально и надеется, что благодаря вакцинации болезнь будет протекать легче.

«Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь», — сообщил Стефанчук.

Тест на коронавирус спикер ВР сделал после того, как у его дочери поднялась температура.

«Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции», — напомнил о мерах предосторожности в своей публикации Стефанчук.

Спикер ВР также попросил всех с кем он контактировал сдать тест на COVID-19.

Отметим, что Руслан Стефанчук уже болел коронавирусом. В прошлый раз о заражении коронавирусом он заявил 12 ноября 2020 года.

Как ранее сообщали Власти, трижды вакцинированный и уже переболевший президент Польши снова заразился COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Руслан Стефанчук, коронавирус, спикер ВР
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