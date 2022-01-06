Записаться на бустерную прививку в Украине можно онлайн: как это сделать

Записаться на прививку бустерной дозы вакцины от COVID-19 онлайн могут все желающих граждане старше 18 лет через полгода после второй дозы.

Записаться на бустерную привику просто



Об этом сообщил в Telegram сервис helsi.me.

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Бустерная доза «добавит» в сертификат о вакцинации 270 дней, а с момента второй прививки должно пройти не менее 6 месяцев.

Записаться на прививку можно по ссылке.

Для бустерной дозы Министерство здравоохранения рекомендует вакцины Moderna или Pfizer.

Тем, кто получил обе дозы CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендуется в качестве бустера препарат Pfizer.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Украины подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, каким препаратом они прививались.

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Тэги: вакцинация, бустерные прививки