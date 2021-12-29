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Главная » Украина » Общество
16:18 06 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Завтра в Киеве могут закрыть несколько станций метро: какие и когда

На Рождество столичное метро изменит график работы.

Закрывать или ограничивать станции на вход будут в зависимости от пассажиропотока

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КМДА.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, 7 января вход киевское метро будет ограничено на некоторых станциях, расположенных в центре города.

Закрывать или ограничивать станции на вход будут в зависимости от пассажиропотока.

Станции которые могут быть закрыты на вход:

  • «Золотые ворота».
  • «Контрактовая площадь».
  • «Почтовая площадь».
  • «Крещатик».
  • «Майдан Незалежности».

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, метро, ограничение, закрытие метро
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