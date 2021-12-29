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16:18 06 Января 2022 0 Комментарии
Завтра в Киеве могут закрыть несколько станций метро: какие и когда
На Рождество столичное метро изменит график работы.
Закрывать или ограничивать станции на вход будут в зависимости от пассажиропотока
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КМДА.
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Так, 7 января вход киевское метро будет ограничено на некоторых станциях, расположенных в центре города.
Закрывать или ограничивать станции на вход будут в зависимости от пассажиропотока.
Станции которые могут быть закрыты на вход:
- «Золотые ворота».
- «Контрактовая площадь».
- «Почтовая площадь».
- «Крещатик».
- «Майдан Незалежности».
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.
Тэги: Киев, метро, ограничение, закрытие метро
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