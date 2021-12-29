Завтра в Киеве могут закрыть несколько станций метро: какие и когда

На Рождество столичное метро изменит график работы.

Закрывать или ограничивать станции на вход будут в зависимости от пассажиропотока



Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КМДА.

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Так, 7 января вход киевское метро будет ограничено на некоторых станциях, расположенных в центре города.

Закрывать или ограничивать станции на вход будут в зависимости от пассажиропотока.

Станции которые могут быть закрыты на вход:

«Золотые ворота».

«Контрактовая площадь».

«Почтовая площадь».

«Крещатик».

«Майдан Незалежности».

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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