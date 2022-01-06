Как Готэм из “Джокера”: опубликовано видео Алматы, зачищаемого силовиками

Казахские силовики объявили о зачистке мятежного Алматы, где на улицах задержали задержали около двух тысяч протестующих.

Известно, что в столкновениях пострадали более тысячи человек, 400 из которых госпитализированы.

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Кроме того, сообщалось о смерти 13 силовиков.

После полудня по Киеву в соцсетях появилась информация, что в Алмты началась зачистка центральной площади города около сожжённого акимата.

В громкоговорители силовики предупреждают, что откроют огонь по протестующим, если те не покинут площадь. Была слышна стрельба.

По словам очевидцев, группы по 5-6 человек бежали со стороны площади Республики. У некоторых ранения.

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Тэги: Казахстан, протесты, алматы