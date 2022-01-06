Как Готэм из “Джокера”: опубликовано видео Алматы, зачищаемого силовиками
Казахские силовики объявили о зачистке мятежного Алматы, где на улицах задержали задержали около двух тысяч протестующих.
Известно, что в столкновениях пострадали более тысячи человек, 400 из которых госпитализированы.
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Кроме того, сообщалось о смерти 13 силовиков.
После полудня по Киеву в соцсетях появилась информация, что в Алмты началась зачистка центральной площади города около сожжённого акимата.
В громкоговорители силовики предупреждают, что откроют огонь по протестующим, если те не покинут площадь. Была слышна стрельба.
По словам очевидцев, группы по 5-6 человек бежали со стороны площади Республики. У некоторых ранения.
Как ранее сообщали Власти:
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В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.
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Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.
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В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.
- Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».