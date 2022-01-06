НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:32 06 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Как Готэм из “Джокера”: опубликовано видео Алматы, зачищаемого силовиками

Казахские силовики объявили о зачистке мятежного Алматы, где на улицах задержали задержали около двух тысяч протестующих.

Известно, что в столкновениях пострадали более тысячи человек, 400 из которых госпитализированы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, сообщалось о смерти 13 силовиков.

После полудня по Киеву в соцсетях появилась информация, что в  Алмты началась зачистка центральной площади города около сожжённого акимата.

В громкоговорители силовики предупреждают, что откроют огонь по протестующим, если те не покинут площадь. Была слышна стрельба.

По словам очевидцев, группы по 5-6 человек бежали со стороны площади Республики. У некоторых ранения.

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, протесты, алматы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.01.2022 13:23
Вслед за Россией: еще четыре страны заявили о желании ввести войска в Казахстан
ТОР
06.01.2022 12:27
Секретный самолет из Нурсултана приземлился в Дубае, где семья Назарбаева владеет недвижимостью
ТОР
05.01.2022 18:00
Протестующие захватили аэропорт Алматы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим

11:11 Мир

Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров

08:36 Мир

Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих

08:02 Мир

Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан

06:29 Мир

Вторглись бандформирования: президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ

06:15 Мир

Потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид

22:32 Мир

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы

12:18 Мир

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Китайская миссия передала на Землю новые снимки Марса: что в них необычного

23:46 Мир

COVID-19 оставляет в человеке антитела, которые могут атаковать после выздоровления

21:43 Мир

Новости | NetGameSlots.com