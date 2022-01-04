Зеленского с бутылкой и Ермаком засекли в кафе в Буковеле

Зеленского вместе с Ермаком сфотографировали во время обеда в одном из кафе Буковеля.

Фото Зеленского опубликовал «Цензор.нет».

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На фотографии видно, как президент Зеленский вместе со своим помощником Андреем Ермаком обедают в компании неизвестных людей рядом с другими туристами в одном из кафе Буковеля.

В руке Зеленский держит некий сосуд, о содержимом которого вовсю гадают журналисты. Предполагается, что в бутылке могла быть водка.

Хотя ранее, президент рассказывал журналистам «УП», что крепкий алкоголь не пьет, а предпочитает вино.

Отмечается, что пока президент проводит время в Карпатах, его жена вмести с детьми улетела отдыхать в более теплые страны.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский приехал в Буковель и поселился в одной гостинице с Коломойским.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Владимир Зеленский, буковель