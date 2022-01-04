Зеленского с бутылкой и Ермаком засекли в кафе в Буковеле
Зеленского вместе с Ермаком сфотографировали во время обеда в одном из кафе Буковеля.
Фото Зеленского опубликовал «Цензор.нет».
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На фотографии видно, как президент Зеленский вместе со своим помощником Андреем Ермаком обедают в компании неизвестных людей рядом с другими туристами в одном из кафе Буковеля.
В руке Зеленский держит некий сосуд, о содержимом которого вовсю гадают журналисты. Предполагается, что в бутылке могла быть водка.
Хотя ранее, президент рассказывал журналистам «УП», что крепкий алкоголь не пьет, а предпочитает вино.
Отмечается, что пока президент проводит время в Карпатах, его жена вмести с детьми улетела отдыхать в более теплые страны.
Как ранее сообщали Власти, Зеленский приехал в Буковель и поселился в одной гостинице с Коломойским.