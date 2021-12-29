Министр обороны РФ Шойгу обсудил Украину с главой Пентагона Остином

Министры обороны России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на границе Украины.

Главы министерств обсуждали ситуацию на украинских границах



Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на заявление Пентагона.

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6 января состоялась беседа между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином. Главы министерств обсуждали ситуацию на украинских границах.

“6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин беседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины”, — говорится в сообщении.

Минобороны России также сообщило о проведении переговоров между министрами стран, однако Украину в своем сообщении не упомянуло.

«6 января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Как ранее сообщали Власти, в США назвали дату переговоров с Путиным.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, США, переговоры, шойгу, остин