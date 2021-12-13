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Главная » Мир » Общество
23:17 06 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США сразу два счастливчика сорвали джекпот в $632 миллиона

Два билета, проданные в Калифорнии и Висконсине, оказались выигрышными. победители разделят джекпот – седьмой по величине в истории американской лотереи.

Об этом сообщает ABC News.

Каждый из выигрышных билетов стоит 316,3 млн долларов или 225,1 млн долларов наличными. Согласно правилам Powerball, оба приза не облагаются налогами.

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В последний раз выигрывали джекпот Powerball 4 октября 2021 года. Билет, купленный в Калифорнии, принес своему владельцу главный приз в размере 699,8 млн долларов.

На сегодняшний день Powerball является мировым рекордсменом по размеру самого крупного джекпота. Рекордный главный приз в размере 1,586 млн долларов разделили победители в Калифорнии, Флориде и Теннесси – это было в 2016 году.

Ранее Власти писали, что в США 61-летняя жительница штата Мэриленд третий раз за три года выиграла джекпот.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, лотерея, джекпот
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