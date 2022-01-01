НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
22:28 06 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ботаники открыли новый вид дерева и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо

Uvariopsis dicaprio растет только в лесах Камеруна. Именно благодаря усилиям Ди Каприо тропический лес в этом регионе спасли от вырубки.

Леонардо Ди Каприо на климатическом саммите в Глазго.

Об этом сообщает BBC News.

В этом лесу обитают уникальные представители флоры и фауны, включая находящихся под угрозой исчезновения горилл, шимпанзе и лесных слонов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В прошлом году власти Камеруна планировали разрешить вырубку леса на некоторых участках. Ученые из многих стран обратились к правительству Камеруна, чтобы там отменили планы по вырубке уникального леса.

Об этой ситуации узнал американский актер и благодаря его поддержке кампании по сохранению леса, власти африканской страны отменили свои планы.

Ученые из Королевских ботанических садов, научно-исследовательского и образовательного учреждения в Великобритании, назвали новый вид дерева, открытый недавно в Камеруне, в честь голливудского актера – Uvariopsis dicaprio.

«Мы считаем, что Ди Каприо сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса», – говорит доктор Мартин Чик.

Uvariopsis dicaprio вырастает до 4 метров, его можно узнать по ярким глянцевым желто-зеленым цветам, растущих на стволе. Ученые обнаружили менее 50 деревьев этого вида – все они растут на одном участке в лесу.

На сегодня Uvariopsis dicaprio находится под угрозой исчезновения.

Ранее Власти писали, что 37-летняя британка вышла замуж за дерево в знак протеста против планов строительства дороги через местный парк в пригороде Ливерпуля.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: дерево, Камерун, Ди Каприо
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.01.2022 15:05
Японцы отправят в космос первый в мире деревянный спутник
ТОР
21.12.2021 01:41
Мать двоих детей вышла замуж за дерево: два года брака наполнили ее счастьем
ТОР
02.12.2021 12:01
В Кривом Роге старушка сожгла огромную елку перед горсоветом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим

11:11 Мир

Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров

08:36 Мир

Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих

08:02 Мир

Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан

06:29 Мир

Вторглись бандформирования: президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ

06:15 Мир

Потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид

22:32 Мир

Отставка президента и разрыв с Россией: озвучены требования протестующих в Казахстане

18:27 Мир

Смещение Назарбаева, убийства силовиков, план заговорщиков: главное из обращения Токаева к нации

15:32 Мир

Это конец пандемии: на смену “Омикрону” придет более легкий штамм

14:20 Украина

Протестующие в Алматы подожгли резиденцию президента: слышны выстрелы и взрывы

12:18 Мир

В США 4-летняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение

10:23 Мир

Новости | NetGameSlots.com