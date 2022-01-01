Ботаники открыли новый вид дерева и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо

Uvariopsis dicaprio растет только в лесах Камеруна. Именно благодаря усилиям Ди Каприо тропический лес в этом регионе спасли от вырубки.

Леонардо Ди Каприо на климатическом саммите в Глазго.



Об этом сообщает BBC News.

В этом лесу обитают уникальные представители флоры и фауны, включая находящихся под угрозой исчезновения горилл, шимпанзе и лесных слонов.

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В прошлом году власти Камеруна планировали разрешить вырубку леса на некоторых участках. Ученые из многих стран обратились к правительству Камеруна, чтобы там отменили планы по вырубке уникального леса.

Об этой ситуации узнал американский актер и благодаря его поддержке кампании по сохранению леса, власти африканской страны отменили свои планы.

Ученые из Королевских ботанических садов, научно-исследовательского и образовательного учреждения в Великобритании, назвали новый вид дерева, открытый недавно в Камеруне, в честь голливудского актера – Uvariopsis dicaprio.

«Мы считаем, что Ди Каприо сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса», – говорит доктор Мартин Чик.

Uvariopsis dicaprio вырастает до 4 метров, его можно узнать по ярким глянцевым желто-зеленым цветам, растущих на стволе. Ученые обнаружили менее 50 деревьев этого вида – все они растут на одном участке в лесу.

Ранее Власти писали, что 37-летняя британка вышла замуж за дерево в знак протеста против планов строительства дороги через местный парк в пригороде Ливерпуля.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: дерево, Камерун, Ди Каприо