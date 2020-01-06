“Золотой глобус” в этом году пройдет без зрителей и красной дорожки

В воскресенье, 9 января, в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе пройдет церемония, организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» не будет транслироваться по телевидению.



Об этом сообщает CNN.

Но 79-я церемония вручения «Золотого глобуса» не будет транслироваться по телевидению, там будет ни публики, ни красной ковровой дорожки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Организаторы объяснили это всплеском эпидемии коронавируса. Как заявили в Голливудской ассоциацией иностранной прессы, здоровье и безопасность остаются для них «главным приоритетом».

«Золотой глобус» присуждается с 1944 года. Победителей выбирают путем голосования 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Номинанты были объявлены 12 декабря. Больше всего номинаций получили фильмы «Белфаст» Кеннета Брана и «Власть пса» Джейны Кэмпион.

Ранее Власти писали, что в сентябре 2021 года церемония вручения премии MTV Music Awards проходила в традиционном формате и транслировалась на одноименном канале.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, кино, Золотой глобус