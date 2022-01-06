Россия перебрасывает войска в Казахстан с трех аэродромов

Россия ведет переброску военных и техники в рамках помощи Казахстану со стороны ОДКБ самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Россия продолжает военное вторжение в Казахстан



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный», – сказано в сообщении.

По информации военных, в настоящее время подразделения ВДВ грузят штатную технику и вооружения.

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента», – отметили в Минобороны РФ.

Как сообщали Власти, официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

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Тэги: Россия, Казахстан, одкб