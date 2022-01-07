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13:37 07 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Великобритании птичий грипп обнаружили у человека

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что на юго-западе Англии подтвержден факт заражения человека птичьим гриппом.

Штаммы птичьего гриппа крайне редко передаются от птиц человеку.

Об этом пишет Sky News.

В заявлении агентства говорится, что штаммы птичьего гриппа «крайне редко» передаются от птиц человеку.

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«Человек заразился инфекцией в результате очень тесного и регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он держал в своем доме и вокруг него в течение длительного периода времени», – говорится в заявлении.

Как отмечается, все контакты человека были отслежены, нет никаких доказательств дальнейшего распространения инфекции.

Заразившийся человек в настоящее время находится в хорошем состоянии и соблюдает режим самоизоляции.

«В настоящее время нет никаких доказательств того, что штамм, обнаруженный в Великобритании, может передаваться от человека к человеку, но мы знаем, что вирусы постоянно развиваются, и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – отметила профессор Изабель Оливер, главный научный сотрудник UKHSA.

Ранее Власти писали, что Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о 21 случае заражения людей новым штаммом птичьего гриппа в 2021 году.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, птичий грипп
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