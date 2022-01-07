Назарбаев вместе со своей семьей улетел из Казахстана – СМИ

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул Казахстан вместе со своей семьей.

Власти Казахстана перестали называть столицу страны "Нур-Султан", которая была переименована в честь Назарбаева.



Об этом сообщает местный Telegram-канал «Оrda.kz».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На фоне завершения протестов в Казахстане, экс-президент Нурсултан Назарбаев покину страну, забрав с собой всю свою семью.

Перед этим в СМИ поступила информация о задержании племянника экс-президента Назарбаева Самата Абиша. Ранее сообщалось, что он был снят с поста первого заместителя председателя Комитета Национальной безопасности.

Однако позже в СМИ опровергли данную информацию.

Кроме того, на фоне поступившей информации о бегстве Назарбаева, власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султан», которая была переименована в честь Назарбаева.

В официальных сообщениях СМИ называют город просто «столицей».

Как ранее сообщали Власти, в Казахстане сообщили о 26 убитых “преступниках”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Казахстан, Назарбаев, протесты