Назарбаев вместе со своей семьей улетел из Казахстана – СМИ
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул Казахстан вместе со своей семьей.
Об этом сообщает местный Telegram-канал «Оrda.kz».
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На фоне завершения протестов в Казахстане, экс-президент Нурсултан Назарбаев покину страну, забрав с собой всю свою семью.
Перед этим в СМИ поступила информация о задержании племянника экс-президента Назарбаева Самата Абиша. Ранее сообщалось, что он был снят с поста первого заместителя председателя Комитета Национальной безопасности.
Однако позже в СМИ опровергли данную информацию.
Кроме того, на фоне поступившей информации о бегстве Назарбаева, власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султан», которая была переименована в честь Назарбаева.
В официальных сообщениях СМИ называют город просто «столицей».
Как ранее сообщали Власти, в Казахстане сообщили о 26 убитых “преступниках”.