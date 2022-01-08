Праздничный спад: в Украине чуть больше 3 тыс новых случаев COVID-19

В Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено 3195 случаев COVID-19, умерло 76 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.

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Выздоровело от болезни 1942 пациента, а госпитализировано 1752 человека.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтверждено во Львовской области – 296, Киеве – 291, Ивано-Франковской области – 243.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ривненская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.