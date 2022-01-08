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09:06 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Праздничный спад: в Украине чуть больше 3 тыс новых случаев COVID-19

В Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено 3195 случаев COVID-19, умерло 76 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.

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Выздоровело от болезни 1942 пациента, а госпитализировано 1752 человека.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтверждено во Львовской области – 296,  Киеве – 291, Ивано-Франковской области – 243.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 291;

  • Винницкая область – 164;

  • Волынская область – 47;

  • Днепропетровская область – 112;

  • Донецкая область – 36;

  • Житомирская область – 217;

  • Закарпатская область – 108;

  • Запорожская область – 18;

  • Ивано-Франковская область – 243;

  • Киевская область – 143;

  • Кировоградская область – 47;

  • Луганская область – 9;

  • Львовская область – 296;

  • Николаевская область – 84;

  • Одесская область – 197;

  • Полтавская область – 97;

  • Ривненская область – 98;

  • Сумская область – 185;

  • Тернопольская область – 141;

  • Харьковская область – 241;

  • Херсонская область – 1;

  • Хмельницкая область – 173;

  • Черкасская область – 54;

  • Черновицкая область – 91;

  • Черниговская область – 102.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
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