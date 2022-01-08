Праздничный спад: в Украине чуть больше 3 тыс новых случаев COVID-19
В Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено 3195 случаев COVID-19, умерло 76 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.
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Выздоровело от болезни 1942 пациента, а госпитализировано 1752 человека.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтверждено во Львовской области – 296, Киеве – 291, Ивано-Франковской области – 243.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 291;
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Винницкая область – 164;
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Волынская область – 47;
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Днепропетровская область – 112;
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Донецкая область – 36;
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Житомирская область – 217;
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Закарпатская область – 108;
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Запорожская область – 18;
-
Ивано-Франковская область – 243;
-
Киевская область – 143;
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Кировоградская область – 47;
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Луганская область – 9;
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Львовская область – 296;
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Николаевская область – 84;
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Одесская область – 197;
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Полтавская область – 97;
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Ривненская область – 98;
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Сумская область – 185;
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Тернопольская область – 141;
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Харьковская область – 241;
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Херсонская область – 1;
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Хмельницкая область – 173;
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Черкасская область – 54;
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Черновицкая область – 91;
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Черниговская область – 102.
Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.