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09:45 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД России назвали хамством слова госсекретаря США о русских

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «один из уроков недавней истории состоит в том, что когда русские находятся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти».

Госсекретарь США не понял, почему руководству Казахстана потребовалась военная помощь извне.

Об этом передает CNN.

Блинкен отметил, что у США «есть вопросы» по поводу приглашения руководством Казахстана «миротворческих сил» Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит, Россия.

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«Мне кажется, что казахстанская власть и правительство, безусловно, способны должным образом реагировать на протесты, делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих и поддерживать закон и порядок. Поэтому непонятно, почему они нуждаются в любой помощи извне», – сказал Блинкен.

Представитель МИД России у себя в Telegram написала, что госсекретарь США пошутил «в типичной для себя хамской манере» и что «когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

Ранее Власти сообщали, что ОДКБ приняла решение о направлении военных подразделений в Казахстан «с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Казахстан, МИД России, Энтони Блинкен
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