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11:30 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Берлинскому учителю-каннибалу дали пожизненный срок за убийство

Суд приговорил Стефана Р. к пожизненному заключению за убийство своего сексуального партнера, с которым он познакомился по Интернету.

Останки убитого обнаружили в одном из парков Берлина.

Об этом сообщает BBC News.

Судья заявил, что 42-летний учитель математики убил 43-летнего инженера-электрика, чтобы «осуществить свои фантазии о каннибализме».

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Двое мужчин встретились, чтобы заняться сексом в квартире Стефана Р. в берлинском округе Панков, где он преподавал в частной школе. Во время судебного разбирательства обвиняемый рассказал, что обнаружил своего знакомого мертвым на следующие утро и решил избавиться от тела, расчленив его и разбросав куски в разных районах города.

Стефана Р. задержали в ноябре 2020 года после того, как люди, гулявшие в одном из берлинских парков, обнаружили человеческие кости. При обыске квартиры подозреваемого следователи нашли орудия убийства – пилу и нож для разделки мяса.

«Сексуальные фантазии или фантазии о каннибализме не являются преступлением», – заявили на суде адвокаты, требуя оправдания обвиняемого – причиной смерти инженера могли быть наркотики.

Однако прокуроры были уверены в преднамеренном убийстве, поскольку «жертву заманили в ловушку, а убийца действовал, чтобы удовлетворить свои сексуальные фантазии и совершить преступление». Стефан Р. ранее посещал онлайн-чаты, где люди обсуждали тему каннибализма.

Как писали Власти, в Санкт-Петербурге задержали убийцу, который признался, что ел свои жертвы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, каннибализм, учитель
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