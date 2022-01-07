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Главная » Мир » Общество
12:14 08 Января 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Миссию ОДКБ в Казахстане возглавил руководитель военной операции по захвату Крыма

Миссию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, который в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.

Об этом сообщило  РИА Новости.

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«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», – сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В 2014 году Сердюков был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Российские СМИ утверждают, что именно Сердюков организовал и возглавил «специальную операцию» в Крыму весной 2014 года.

Как сообщали Власти, официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, одкб
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