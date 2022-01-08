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13:23 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Выстрелили на спор под ноги: на Буковине госпитализировали мужчин с травмами глаз

В Черновицкой области два мужчины на спор выстрелили себе под ноги из пистолетов и получили ранения глаз.

Мужчины выстрелили себе под ноги

Об этом сообщил  отдел коммуникации полиции Черновицкой области. Правоохранители получили сообщение от врачей скорой помощи о том, что они госпитализировали двоих мужчин с травмами глаз.

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Следственно-оперативная группа установила, что пострадали два жителя села Мамалыга – 26-ти и 30-ти лет. 2 января во время совместного отдыха между компанией мужчин возник спор, в ходе которого двое из них произвели выстрелы в землю из зарегистрированного оружия.

Предварительно, в результате рикошета гравийного покрытия двое буковинцев повредили глаза.

Медики доставили их в больницу для оказания соответствующей помощи.

Как сообщали Власти, 65-летний индиец сделал себе 11 прививок от COVID-19.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
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