Выстрелили на спор под ноги: на Буковине госпитализировали мужчин с травмами глаз
В Черновицкой области два мужчины на спор выстрелили себе под ноги из пистолетов и получили ранения глаз.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области. Правоохранители получили сообщение от врачей скорой помощи о том, что они госпитализировали двоих мужчин с травмами глаз.
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Следственно-оперативная группа установила, что пострадали два жителя села Мамалыга – 26-ти и 30-ти лет. 2 января во время совместного отдыха между компанией мужчин возник спор, в ходе которого двое из них произвели выстрелы в землю из зарегистрированного оружия.
Предварительно, в результате рикошета гравийного покрытия двое буковинцев повредили глаза.
Медики доставили их в больницу для оказания соответствующей помощи.
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