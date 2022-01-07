Самолеты РФ совершат более 20 рейсов для отправки военных в Казахстан
Военные самолеты РФ перебросят в Казахстан десантников и технику из Иваново.
Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 8 января со ссылкой на Минобороны РФ.
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Россия с помощью тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, перебросит в Казахстан военную технику и десантников. Самолеты выполнят более 20 рейсов из воздушно-десантного комплекса, который расположен в Иваново.
Отмечается, что переброска военных будет происходить круглосуточно, по прибытию военнослужащие приступят к выполнению поставленных задач.
Ранее выяснилось, что миссию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, который в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.
По состоянию на 8 января, в МВД Казахстана заявили о задержании 4000 “террористов”. В Астане полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны.
Также 8 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране.