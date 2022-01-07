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19:46 08 Января 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Самолеты РФ совершат более 20 рейсов для отправки военных в Казахстан

Военные самолеты РФ перебросят в Казахстан десантников и технику из Иваново.

В Казахстан будут отправлены новые бронетранспортеры БТР-МД Ракушка

Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 8 января со ссылкой на Минобороны РФ.

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Россия с помощью тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, перебросит в Казахстан военную технику и десантников. Самолеты выполнят более 20 рейсов из воздушно-десантного комплекса, который расположен в Иваново.

В Казахстан будут отправлены новые бронетранспортеры БТР-МД Ракушка.

Отмечается, что переброска военных будет происходить круглосуточно, по прибытию военнослужащие приступят к выполнению поставленных задач.

Ранее выяснилось, что миссию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, который в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.

По состоянию на 8 января, в МВД Казахстана заявили о задержании 4000 “террористов”. В Астане полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны.

Также 8 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Казахстан, военные
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