США обещают России жесткие санкции в случае вторжения в Украину

России грозят «серьезные и непосильные» экономические издержки в случае вторжения в Украину. На нее будут распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения.

Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики в случае вторжения в Украину.



Об этом сообщает CNN.

В данный момент в этом списке находятся Куба, Иран, КНДР и Сирия.

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Президент США Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Источники сообщили, что администрация США готовит ряд значительных торговых ограничений, включая меры экспортного контроля, которые могут лишить Россию возможности импортировать смартфоны и ключевые компоненты самолетов и автомобилей.

«Мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно наложим серьезные и непосильные санкции на российскую экономику, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля», – сказал один из чиновников Белого дома в комментарии AP.

Как отмечает агентство, помимо санкций в отношении энергоносителей и потребительских товаров, США и их союзники рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию электроники, программного обеспечения и сопутствующих технологий, использующих американское оборудование.

Ранее Власти писали, что президент Украины попросил Сенат США поддержать санкции против «Северного потока 2».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, санкции, США