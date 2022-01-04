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20:06 09 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Киевом в результате ДТП взорвался автомобиль: есть погибший

На Старообуховской трассе под Киевом столкнулись два автомобиля, один из которых после удара загорелся и взорвался.

Авария произошла под Конча-Заспой

Об этом сообщил Telegram-канал Dtp.kiev.ua.  Отмечается, что инцидент произошел в районе Конча-Заспы, а одной из его причин могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.

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По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение, из-за которого один из автомобилей отбросило за обочину, где он загорелся. Вскоре произошел и взрыв.

По предварительной информации, водитель загоревшейся машины погиб. Во втором авто ехала семья с ребенком – все получили различные травмы и были госпитализированы.

На месте работали сразу 4 бригады спасателей.

Причины ДТП будут выяснять правоохранители.

Как сообщали Власти, на автодороге сообщением Львов-Радехов-Луцк вблизи села Новый Став Львовского района столкнулись автомобиль Mazda и рейсовый автобус “БАЗ”.

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Тэги: Киев, дтп
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