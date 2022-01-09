Спад после праздников: за сутки в Украине COVID-19 заболело менее 2 тыс человек
В Украине за прошедшие сутки по состоянию на утро 10 января зафиксировали 1969 новых инфицирований коронавирусом, от болезни умерло 86 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 94 ребенка и 41 медицинский работник.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
За это время выздоровели от болезни 3517 пациентов,
госпитализировали 1064 человека.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
-
г. Киев – 398;
-
Винницкая область – 74;
-
Волынская область – 48;
-
Днепропетровская область – 49;
-
Донецкая область – 8;
-
Житомирская область – 43;
-
Закарпатская область – 61;
-
Запорожская область – 19;
-
Ивано-Франковская область – 77;
-
Киевская область – 135;
-
Кировоградская область – 50;
-
Луганская область – 13;
-
Львовская область – 130;
-
Николаевская область – 36;
-
Одесская область – 113;
-
Полтавская область – 109;
-
Ривненская область – 31;
-
Сумская область – 102;
-
Тернопольская область – 60;
-
Харьковская область – 192;
-
Херсонская область – 12;
-
Хмельницкая область – 14;
-
Черкасская область – 83;
-
Черновицкая область – 87;
-
Черниговская область – 25.
Как сообщали Власти, на Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием «Дельтакрон».