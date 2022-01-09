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09:00 10 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спад после праздников: за сутки в Украине COVID-19 заболело менее 2 тыс человек

В Украине за прошедшие сутки по состоянию на утро 10 января зафиксировали 1969 новых инфицирований коронавирусом, от болезни умерло 86 человек.

За последние сутки в Украине подтвердили 1969 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 94 ребенка и 41 медицинский работник.

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За это время выздоровели от болезни 3517 пациентов,

госпитализировали 1064 человека.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 398;

  • Винницкая область – 74;

  • Волынская область – 48;

  • Днепропетровская область – 49;

  • Донецкая область – 8;

  • Житомирская область – 43;

  • Закарпатская область – 61;

  • Запорожская область – 19;

  • Ивано-Франковская область – 77;

  • Киевская область – 135;

  • Кировоградская область – 50;

  • Луганская область – 13;

  • Львовская область – 130;

  • Николаевская область – 36;

  • Одесская область – 113;

  • Полтавская область – 109;

  • Ривненская область – 31;

  • Сумская область – 102;

  • Тернопольская область – 60;

  • Харьковская область – 192;

  • Херсонская область – 12;

  • Хмельницкая область – 14;

  • Черкасская область – 83;

  • Черновицкая область – 87;

  • Черниговская область – 25.

Как сообщали Власти, на Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием «Дельтакрон».

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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