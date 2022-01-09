Спад после праздников: за сутки в Украине COVID-19 заболело менее 2 тыс человек

В Украине за прошедшие сутки по состоянию на утро 10 января зафиксировали 1969 новых инфицирований коронавирусом, от болезни умерло 86 человек.

За последние сутки в Украине подтвердили 1969 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 94 ребенка и 41 медицинский работник.

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За это время выздоровели от болезни 3517 пациентов,

госпитализировали 1064 человека.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область – 8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ривненская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.

Как сообщали Власти, на Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием «Дельтакрон».

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