В Казахстане покончил с собой полицейский генерал: ему грозил трибунал

В Казахстане покончил с собой начальник Департамента полиции Жамбылской области Республики Казахстан Жанат Сулейменов, которому грозил трибунал из-за массовых беспорядков.

Об этом сообщил Orda.kz со ссылкой на своего корреспондента из Тараза.

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“Начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

После беспорядков в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал”, – писал журналист Михаил Козачков.

Как сообщило Tengrinews, информацию о смерти топ-правоохранителя подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Но ни обстоятельств смерти, ни ее причин не раскрыли.

Жанат Сулейменов в разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. В 2017-2019 годах занимал должность первого заместителя министра внутренних дел.

Как сообщали Власти, посол РФ в США заявил, что происходящее в Казахстане якобы вызвано стремительным развитием экстремистских идей и течений в регионе после вывода войск США из Афганистана.

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Тэги: Казахстан, протесты