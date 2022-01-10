Землетрясение в Китае обрушило часть Великой стены

Участок Великой Китайской стены, построенный во времена династии Мин (1368-1644), рухнул после землетрясения, произошедшего в субботу, 8 января, в полночь.

Великая китайская стена - крупнейший памятник древней архитектуры.



Об этом сообщает Global Times.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

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Два метра стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу в 114 км от эпицентра землетрясения.

После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Ранее Власти писали, что в результате землетрясения в Перу обрушилась церковь XVI века.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Китай, землетрясение, Великая Китайская стена