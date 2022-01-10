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10:26 10 Января 2022 15 Комментарии
Землетрясение в Китае обрушило часть Великой стены
Участок Великой Китайской стены, построенный во времена династии Мин (1368-1644), рухнул после землетрясения, произошедшего в субботу, 8 января, в полночь.
Великая китайская стена - крупнейший памятник древней архитектуры.
Об этом сообщает Global Times.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.
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Два метра стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу в 114 км от эпицентра землетрясения.
После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Ранее Власти писали, что в результате землетрясения в Перу обрушилась церковь XVI века.
Тэги: Китай, землетрясение, Великая Китайская стена
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