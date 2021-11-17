В Украине могут ввести “продуктовые чеки”: у Зеленского обещают ценовой шок

На фоне стремительного подорожания продуктов питания в Украине и ожидаемого “инфляционного шока” в Украине могут ввести “продуктовые чеки”, которые можно будет тратить в продовольственных магазинах.

В Украине могут ввести “продуктовые чеки”



Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал советник президента Олег Устенко. Распространять “продуктовые чеки” планируют через приложение “Дiя”.

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В качестве образца для подражания выбраны американские food stamps, которые нельзя превратить в деньги, но можно обменять на продовольственные товары.

Кроме того, рассматривается и другой вариант поддержки населения с выплатой на виртуальную карту по аналогии с “ковидной тысячей”.

«Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamp в системе „Дия“ — так называемых „продуктовых“ чеков», как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут внедряться по необходимости», — объяснил Устенко.

По прогнозам, в 2022 году цены на продовольственное сырье (зерно, сахар, какао) могут вырасти до 20%, что приведет к “ценовому шоку”. В результате инфляция может подпрыгнуть до 8−10%, поскольку в потребительской корзине украинца почти половина ассортимента приходится на продукты.

Как сообщали Власти, в Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта из-за повышения стоимости сырья для их изготовления.

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