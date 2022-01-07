В Израиле подтвердили первый случай воспаления сердца у заразившегося “Омикроном”
Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомере сообщили, что у 43-летнего мужчины, госпитализированного с коронавирусом, обнаружили миокардит.
Об этом пишет The Times of Israel.
В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и не имел других заболеваний.
«Мы впервые наблюдаем подобное с «Омикроном», – сказал профессор Шломи Матецки, эксперт в области кардиологии, добавив, что это «тревожное событие, о котором нам нужно подумать».
«Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации», – отметил профессор.
Известно, что предыдущие штаммы коронавируса также вызывали миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки вокруг сердца).
Ранее Власти писали, что Израиль объявил о начале пятой волны COVID-19.