В Израиле подтвердили первый случай воспаления сердца у заразившегося “Омикроном”

Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомере сообщили, что у 43-летнего мужчины, госпитализированного с коронавирусом, обнаружили миокардит.

Предыдущие штаммы коронавируса также вызывали сердечные болезни.



Об этом пишет The Times of Israel.

В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и не имел других заболеваний.

«Мы впервые наблюдаем подобное с «Омикроном», – сказал профессор Шломи Матецки, эксперт в области кардиологии, добавив, что это «тревожное событие, о котором нам нужно подумать».

«Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации», – отметил профессор.

Известно, что предыдущие штаммы коронавируса также вызывали миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки вокруг сердца).

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