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Главная » Мир » Общество
15:56 10 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

“Сваты” производства “Квартал 95” стал самым популярным сериалом в России

Сериал “Сваты” украинской студии “Квартал 95” бьет рекорды по популярности на российском ТВ.

В 2017 года в Украине запретили показ в Украине всех сезонов сериала Сваты

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ВГТРК.

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«Сваты» украинской студии “Квартал 95” стал самым популярным тв-шоу на российском телевидении в 2021 году.

Статистика учитывала аудиторию старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. жителей.

Для справки: «Сваты» — комедийный телевизионный сериал студии «Квартал 95». За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала.

Премьерные показы сериала «Сваты» в России прошли на телеканале «Россия-1», на Украине — на телеканалах «ICTV» (1 сезон), «Интер» (2—5 сезоны) и «1+1» (6—7 сезон), в Белоруссии — на телеканале «Беларусь 1». Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

Ранее, 29 ноября 2017 года Госкино запретило показ в Украине всех сезонов сериала Сваты после высказываний об оккупации Крыма одного из актеров сериала — Федора Добронравова.

Спустя несколько лет, в 2019 году суд отменил запрет сериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину Добронравову.

Как ранее сообщали Власти, в Украине запретили сериал «Сваты».

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, квартал-95, сватыс, ериал
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