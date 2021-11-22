Украину накроют мощные морозы: где и когда ждать
В большинство областей Украины возвращаются зимние морозы.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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На этой неделе в Украину вернутся настоящее зимние морозы. Уже с 12 января в большинстве областей ожидается снижение температуры до -18 градусов.
Похолодание начнется постепенно – 11 января в большинстве областей будет фиксироваться температура от -2 до -6 градусов. Ожидается порывистый северный ветер.
Возможен снег в Карпатах и восточных областях Украины.
В Киеве завтра, 11 января температура днем составит -4 градуса. Ожидается гололедица на дорогах и тротуарах столицы.
В течение 12-14 января ночью температура может упасть до -17.
Тем не менее уже ближе к выходным, 15-16 января температура в стране начнет постепенно повышаться.
Как ранее сообщали Власти, в большинстве областей на Новый Год не будет ни снега, ни мороза.