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20:44 10 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Украину накроют мощные морозы: где и когда ждать

В большинство областей Украины возвращаются зимние морозы.

В Украину вернутся настоящее зимние морозы

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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На этой неделе в Украину вернутся настоящее зимние морозы. Уже с 12 января в большинстве областей ожидается снижение температуры до -18 градусов.

Похолодание начнется постепенно – 11 января в большинстве областей будет фиксироваться температура от -2 до -6 градусов. Ожидается порывистый северный ветер.

Возможен снег в Карпатах и восточных областях Украины.

В Киеве завтра, 11 января температура днем ​​составит -4 градуса. Ожидается гололедица на дорогах и тротуарах столицы.

Температурная карта на 11 января

В течение 12-14 января ночью температура может упасть до -17.

Тем не менее уже ближе к выходным, 15-16 января температура в стране начнет постепенно повышаться.

Как ранее сообщали Власти, в большинстве областей на Новый Год не будет ни снега, ни мороза.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: погода, морозы, синоптик
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