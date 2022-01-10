Путин забыл имя Токаева и назвал его “Кемелом”. Видео

Президент России Владимир Путин забыл имя своего коллеги из Казахстана и переименовал его в “Кемела”.

Путин назвал Токаева "Кемелом"



Об этом сообщила Meduza. Инцидент произошел во время онлайн-заседания ОДКБ.

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Главу Казахстана зовут Касым-Жомарт Кемелевич Токаева. Именно он обратился за помощью к ОДКБ с просьбой ввести войска в свою страну.

Однако клава Кремля на заседании посочувствовал некому «Кемелу Жомартовичу». По словам Путина, «Кемел» столкнулся с «беспрецедентным вызовом безопасности Казахстана».

Настоящий Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.

издание отметило, что это уже не первый раз, когда российский президент испытывает трудности с именем Токаева.

В 2019 году Путин, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал «новым президентом».

Как сообщали Власти, президент РФ во время открытого урока истории 1 сентября в детском центре «Океан» во Владивостоке перепутал Семилетнюю войну с Северной.

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Тэги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев