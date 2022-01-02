В ВОЗ назвали возможный срок окончания пандемии COVID-19
Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро считает, что конец пандемии «не за горами».
Об этом сообщает The Guardian.
«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец не за горами, но перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости», – отметил Набарро в эфире одного из британских телеканалов.
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Он добавил, что в ближайшее время в мире появятся новые штаммы коронавируса.
Несмотря на то что некоторые страны справляются с инфекцией, в других – ситуация почти критическая, так как эти страны не могут вводить жесткие ограничительные меры, чтобы не наносить ущерб своей экономике.
«По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», – подчеркнул Дэвид Набарро.
Как писали Власти, глава ВОЗ уверен, что пандемия закончится в 2022 году, если будет покончено с неравенством в распределении вакцины.