В ВОЗ назвали возможный срок окончания пандемии COVID-19

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро считает, что конец пандемии «не за горами».

Не все страны готовы вводить жесткие ограничительные меры.



Об этом сообщает The Guardian.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец не за горами, но перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости», – отметил Набарро в эфире одного из британских телеканалов.

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Он добавил, что в ближайшее время в мире появятся новые штаммы коронавируса.

Несмотря на то что некоторые страны справляются с инфекцией, в других – ситуация почти критическая, так как эти страны не могут вводить жесткие ограничительные меры, чтобы не наносить ущерб своей экономике.

«По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», – подчеркнул Дэвид Набарро.

Как писали Власти, глава ВОЗ уверен, что пандемия закончится в 2022 году, если будет покончено с неравенством в распределении вакцины.

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Тэги: Всемирная организация здравоохранения, пандемия COVID-19