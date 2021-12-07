Канада может отправить Украине оружие

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключила возможности отправки оружия Украине, поскольку Россия стягивает войска к ее восточной границы.

Мелани Жоли не исключает возможности отправки оружия Украине из-за наращивания российских войск вблизи украинской границы.



Об этом сообщает CTV News.

«Мы вместе с союзниками по НАТО призываем Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины», – сказала она в интервью канадскому телеканалу CTV.

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По словам министра, «учитывая угрозу, которую сейчас представляет Россия», в пятницу, 7 января, она провела важную встречу со всеми министрами иностранных дел НАТО.

«Альянсу важно продемонстрировать силу, единство и решимость», – сказала министр.

На вопрос, отправит ли Канада Украине оружие в случае российского вторжения, Жоли сказала, что она активно занимается этим вопросом.

«Самое главное сейчас – работать с украинцами, чтобы устранить угрозу их безопасности. Это то, что мы будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, также активно занимается этим вместе с союзниками», – сказала глава МИД, добавив, что «безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады».

Ранее Власти писали, что Канада может перебросить в Украину несколько сот военных и истребители.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: оружие, Канада, российское вторжение