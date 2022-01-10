Россия заверила США, что не собирается нападать на Украину
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров с США в Женеве о гарантиях безопасности заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.
Он прокомментировал тему наращивания российских войск на границе с Украиной.
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«Были выдвинуты претензии насчет российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов и намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в пределах нашей национальной территории», – заявил Рябков.
Как сообщали Власти, в Женеве 9 января прошел первый предварительный раунд переговоров по гарантиям безопасности между заместителем Госсекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.