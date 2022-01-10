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00:36 11 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия заверила США, что не собирается нападать на Украину

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров с США в Женеве о гарантиях безопасности заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Рябков открестился от планов нападения на Украину

Он прокомментировал тему наращивания российских войск на границе с Украиной.

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«Были выдвинуты претензии насчет российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов и намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в пределах нашей национальной территории», – заявил Рябков.

Как сообщали Власти, в Женеве 9 января прошел первый предварительный раунд переговоров по гарантиям безопасности между заместителем Госсекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, США, гарантии безопасности
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