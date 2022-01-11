США отвергли ряд требований России: подробности переговоров в Женеве

На переговорах по гарантиям безопасности в Женеве США отвергают требование России не принимать Украину в НАТО.

В США переговоры назвали дискуссией



Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Уенди Шерман после переговоров с российской делегацией в Женеве, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NYT.

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«Мы никому не позволим закрыть политику открытых дверей, которая всегда была центральной для НАТО. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО», – сказала Шерман.

Она рассказала, что в Женеве «была дискуссия, лучшее понимание друг друга и приоритетов друг друга», но «это было не то, что мы бы назвали переговорами».

Многие из предложений, как отметила Шерман, не подходят западным чиновникам, которые настаивают на том, что регионы влияния в стиле холодной войны являются пережитком прошлого и что страны должны иметь возможность выбирать свои собственные союзы.

«Мы не ходили туда и не обсуждали договор, который они положили на стол», — сказала Шерман.

Она добавила, что обе стороны обсудили возможность возрождения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, от которого США отказались в 2019 году после долгих лет обвинений России в нарушении его условий.

Как сообщали Власти, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров с США в Женеве о гарантиях безопасности заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, США, гарантии безопасности