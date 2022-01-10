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06:24 11 Января 2022 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

В США – новый рекорд по госпитализации с COVID-19 с начала пандемии

Число госпитализаций с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло рекордного уровня в понедельник 10 января – 132 646 человек.

В США за сутки госпитализировали 132 646 человек.

Об этом сообщило Reuters. Прошлый рекорд в 132 051 госпитализаций был установлен в январе прошлого года.

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Число госпитализаций неуклонно росло с конца декабря, удвоившись за последние три недели, поскольку штамм “Омикрон” быстро обогнал “Дельту” в качестве доминирующей версии вируса в Соединенных Штатах.

О рекордах госпитализированных пациентов сообщили в штатах Делавер, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.

По данными сервиса Worldometer, в США за сутки, 9 января, было зарегистрировано 673837 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 1002 человека. Это самые высокие показатели заболеваемости и смертности в мире.

Как сообщали Власти, “Омикрон” в США привел к рекордной госпитализации детей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, covid-19, Омикрон
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