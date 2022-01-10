В Казахстане задержали почти 10 тысяч человек: что происходит в стране 11 января
В Казахстане, по данным министерства внутренних дел республики, на утро 11 января задержано 9900 человек, которые предположительно причастны к протестам и мародерству.
Об этом сообщило Tengrinews.kz. В крупнейшем городе Казахстана Алматы во время «зачисток» задержали 1 237 человек, подозреваемых в «участии в террористических атаках, мародерстве и других преступлениях».
Изъята 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек, которые представляют оперативный интерес.
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Как сообщила Vласть, с утра 11 января по всему Казахстану возобновилась работа Интернета. В прошедшие сутки в половине регионов, в частности в Алматы, его включали позже и выключали около часа дня.
По информации Orda.kz в Алматы 11 января открылись 117 супермаркетов, 10 продовольственных рынков, и открываются ещё 20 непродовольственных.
Сегодня к работе должны приступить 121 АЗС, 6 ТРЦ, 63 торговых дома 313 объектов общепита, 450 объектов и 76 промышленных предприятий.
Как сообщали Власти, по информации силовиков, в Казахстане 10 января ситуация стабилизировалась, продолжаются зачистки и задержания.