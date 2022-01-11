НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
09:35 11 Января 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В США впервые человеку пересадили сердце свиньи

В медицинском центре университета Мэриленда заявили в понедельник, 10 января, что спустя три дня после операции пациент чувствует себя хорошо.

Пересадка сердца была проведена в пятницу, 7 января, в медицинском центре университета Мэриленда.

Об этом сообщает AP.

Пересадка сердца была проведена 57-летнему Дэвиду Беннету. Он согласился на экспериментальную операцию после того, как все другие способы лечения оказались неэффективными и он не мог получить донорское сердце из-за слишком плохого состояния здоровья.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Выбор был простой: либо умереть, либо сделать эту трансплантацию, – сказал он перед операцией. – Я хочу жить. Я знаю, это прыжок в неизвестное. Но это мой единственный выбор».

По словам врачей, пациент еще подключен к аппарату «искусственное сердце-легкие», но новое сердце уже действует почти в полную силу.

Специалисты пока не берутся делать прогнозы, но говорят, что эта операция может стать переломным событием.

Ранее Власти писали, что в США впервые пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, пересадка сердца, свинья, операция
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.01.2022 09:51
США по-тихому выделили Украине военную помощь на $200 млн перед переговорами с Россией
ТОР
11.01.2022 06:24
В США – новый рекорд по госпитализации с COVID-19 с начала пандемии
ТОР
27.10.2021 03:52
В США умерла самая старая в мире свинья
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Избежать “цветных революций”: Путин предложил разместить российские войска во всех странах ОДКБ

10:07 Мир

В США – новый рекорд по госпитализации с COVID-19 с начала пандемии

06:24 Мир

Под Чернобылем заметили редких хищных птиц

01:06 Украина

Впервые в истории США женщина стала командиром атомного авианосца

23:54 Мир

Голодный барсук откопал крупнейший в истории Испании клад древних монет

22:09 Мир

Путин забыл имя Токаева и назвал его “Кемелом”. Видео

17:29 Мир

В Кремле возможен госпереворот: Путина хотят отстранить от власти

17:26 Мир

Россия назвала причиной беспорядков в Казахстане “бегство” США из Афганистана

06:40 Мир

В Женеве начались переговоры между США и Россией: первые подробности

05:45 Мир

В Италии всех антивакцинаторов старше 50 лет будут штрафовать

22:39 Мир

Под Киевом в результате ДТП взорвался автомобиль: есть погибший

20:06 Украина

Новости | NetGameSlots.com