В США впервые человеку пересадили сердце свиньи

В медицинском центре университета Мэриленда заявили в понедельник, 10 января, что спустя три дня после операции пациент чувствует себя хорошо.

Пересадка сердца была проведена в пятницу, 7 января, в медицинском центре университета Мэриленда.



Об этом сообщает AP.

Пересадка сердца была проведена 57-летнему Дэвиду Беннету. Он согласился на экспериментальную операцию после того, как все другие способы лечения оказались неэффективными и он не мог получить донорское сердце из-за слишком плохого состояния здоровья.

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«Выбор был простой: либо умереть, либо сделать эту трансплантацию, – сказал он перед операцией. – Я хочу жить. Я знаю, это прыжок в неизвестное. Но это мой единственный выбор».

По словам врачей, пациент еще подключен к аппарату «искусственное сердце-легкие», но новое сердце уже действует почти в полную силу.

Специалисты пока не берутся делать прогнозы, но говорят, что эта операция может стать переломным событием.

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Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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