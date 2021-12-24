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Главная » Украина » Политика
12:09 11 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Мы готовы к необходимым решениям: Зеленский встретился с советниками Шольца и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с внешнеполитическими советниками канцлера Германии и президента Франции, на которой заявил о готовности договариваться ради прекращения конфликта на Донбассе.

В Киев советники лидеров Франции и Германии приехали после визита в Москву

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

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Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

«Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», – заявил президент.

В сообщении отметили, что собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров «Нормандской четверки».

“Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата”, – отметили в Офисе президента.

Кроме того, Украина передала немецкому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

Как сообщали Власти, в Москве 6 декабря прошла встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров Нормандской четверки без участия представителей Украины.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Минские соглашения, нормандский формат, офис президента
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