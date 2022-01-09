В Киеве залетные гастролеры избили и ограбили журналиста Андрея Куликова

В Киеве злоумышленники избили и ограбили журналиста и телеведущего Андрея Куликова, нападавших оперативно задержали в тот же день.

Куликов не связывает нападение с профессиональной деятельностью



Об этом сообщил Детектор медиа. Инцидент произошел еще 7 января на проспекте Победы в Шевченковском районе столицы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Куликов заявил изданию, что не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

По данным полиции, злоумышленники подошли к журналисту и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

По результатам проведенных оперативных мероприятий обоих нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались уроженцы Николаевской и Волынской областей, 1998 г. р.

Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

В настоящее время лицам сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Как сообщали Власти, родственники умершего в канун Нового года ребенка устроили погром в больнице и избили сотрудников медучреждения.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев