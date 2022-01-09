В Киеве залетные гастролеры избили и ограбили журналиста Андрея Куликова
В Киеве злоумышленники избили и ограбили журналиста и телеведущего Андрея Куликова, нападавших оперативно задержали в тот же день.
Об этом сообщил Детектор медиа. Инцидент произошел еще 7 января на проспекте Победы в Шевченковском районе столицы.
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Куликов заявил изданию, что не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
По данным полиции, злоумышленники подошли к журналисту и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.
По результатам проведенных оперативных мероприятий обоих нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались уроженцы Николаевской и Волынской областей, 1998 г. р.
Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.
В настоящее время лицам сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.
Как сообщали Власти, родственники умершего в канун Нового года ребенка устроили погром в больнице и избили сотрудников медучреждения.