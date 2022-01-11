В Украине могут начать вакцинацию детей от 5 лет: названа дата

В Украине с апреля может начаться вакцинация от COVID-19 от пяти лет.

Вакцинация детей может начаться в апреле



Об этом заявил в интервью BBC главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Он отметил, что опыт других стран, где уже проводят такие прививки, доказал их безопасность. Зато благодаря вакцинации можно предотвратить преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний.

“Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля», – сказал Кузин.

В Украине официально разрешено вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет.

Санврач подчеркнул, что прививки детям делают только по желанию родителей. По его данным, в Украине уже вакцинировано около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину расширить программу «єПідтримка» на детей и подростков.

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Тэги: вакцинация детей, Игорь Кузин