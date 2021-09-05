В Конгрессе США хотят дать Украине статус “НАТО-плюс”: что это значит

Группа конгрессменов США от Республиканской партии собираются внести законопроект, определяющий Украину как страну “НАТО-плюс”.

Законопроект внесла группа республиканцев



Об этом сообщило “Голос Америки”. Кроме того, предполагается провести проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

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Группа республиканских конгрессменов США намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс» и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным спонсором законопроекта.

Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ. Также статус «НАТО-плюс», обеспечит ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Законопроект также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию посредством немедленного введения санкций против газопровода «Северный поток – 2», что сделает невозможным его ввод в эксплуатацию.

Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», – заявил конгрессмен Роджерс.

Как сообщали Власти, на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве США отвергают требование России не принимать Украину в НАТО.

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Тэги: Украина, НАТО, США