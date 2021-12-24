В Южной Корее разбился истребитель

Истребитель F-5E, принадлежавший 10-й эскадрилье ВВС Южной Кореи, разбился во вторник, 11 января. Пилот погиб.

Военные осматривают обломки истребителя F-5E.



Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Самолет сразу после взлета разбился о горный склон у города Хвасон, примерно в 40 км к югу от Сеула, в 13:46.

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На борту самолета был только его пилот. Он пытался катапультироваться, но не смог.

Жертв среди гражданского населения нет.

Причины авиакатастрофы не называются.

Ранее Власти писали о катастрофе самолета ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту.

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Тэги: истребитель, авиакатастрофа, Южная Корея