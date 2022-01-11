Женщину растерзали дикие звери, когда ее авто сломалось в поле

Тело 55-летней женщины было найдено в шотландском Эйршире. Оно было частично съедено барсуками или лисами.

Местность в Эйршире, где нашли тело женщины.



Об этом пишет Metro.

Женщина обратилась за помощью в 23:20 18 декабря, когда ее Citroen сломался посреди ночи. Похоже, потом она решила прогуляться, но так и не вернулась к своей машине.

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После обнаружения брошенного автомобиля были начаты поиски пропавшей.

Полицейские собаки обнаружили тело женщины около 16:55 следующего дня.

Полиция Шотландии сообщила, что тело обнаружили в поле примерно в миле от стоявшего на дороге автомобиля.

В полиции сообщили, что смерть женщины «не рассматривается как подозрительная».

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Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: женщина, животные, Шотландия, звери