Женщину растерзали дикие звери, когда ее авто сломалось в поле
Тело 55-летней женщины было найдено в шотландском Эйршире. Оно было частично съедено барсуками или лисами.
Об этом пишет Metro.
Женщина обратилась за помощью в 23:20 18 декабря, когда ее Citroen сломался посреди ночи. Похоже, потом она решила прогуляться, но так и не вернулась к своей машине.
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После обнаружения брошенного автомобиля были начаты поиски пропавшей.
Полицейские собаки обнаружили тело женщины около 16:55 следующего дня.
Полиция Шотландии сообщила, что тело обнаружили в поле примерно в миле от стоявшего на дороге автомобиля.
В полиции сообщили, что смерть женщины «не рассматривается как подозрительная».
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