Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе: есть убитые

На границе Армении и Азербайджана возобновились взаимные обстрелы, стороны обвинили друг друга в провокациях.

Азербайджан и Армения обвинил друг друга в вооруженных провокациях



По информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении атаковали Кульгарский район азербайджано-армянской границы. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

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“В результате соответствующих мер, принятых азербайджанской армией, противоположная сторона была подавлена”, – сказано в сообщении.

В свою очередь, Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в агрессии.

В соответствующем заявлении сказано, что армия Азербайджана открыла огонь по армянским позициям на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военный получил огнестрельное ранение средней степени тяжести.

Позже в минобороны сообщили о возобновлении обстрелов в восточной части границы якобы с применением артиллерии и беспилотников.

«Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых«, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Азербайджан и Армения в ноябре 2021 года обвинили друг друга в вооруженных провокациях на спорной территории, а Ереван обратился за помощью в Москву.

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