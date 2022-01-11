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07:21 12 Января 2022 Просмотров 871   КомментариевКомментарии

Под Киевом легковушка влетела в “Камаз”: водитель погиб. Фото

В селе Мирное Бориспольского района под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб один человек.

Грузовик не предоставил преимущество в движении легковушке

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook. ДТП произошло 11 января около 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное.

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По информации правоохранителей, 34-летний местный водитель автомобиля «Камаз» не дал предпочтения в движении Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя из Переяслава.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Водитель легковушки погиб на месте

Водитель легковушки погиб на месте

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство и устанавливают его обстоятельства.

ДТП произошло 11 января в 19:30

ДТП произошло 11 января в 19:30

Как сообщали Власти, в Одессе 11 января недалеко от “Севертранса” произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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